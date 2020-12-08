«Демон»: Глюкоза предстала перед фанатами в необычном образе
Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюкоза, показала подписчикам фотографию в необычном черном костюме. Снимок появился на личной странице звезды в Instagram.
На кадре исполнительница позирует в темных брюках с полупрозрачным корсетом, оголяющим живот, топе и кружевных перчатках. Она сфотографировалась рядом со скульптурой в виде белых крыльев.
— Не все, у кого есть крылья, — ангелы, — подписала пост Глюкоза.
Подписчиков очаровало фото знаменитости. Они отметили, что девушка в прекрасной форме и излучает энергию и позитив. «Вы такая светлая, красивая, восхищаюсь Вами»; «Демон, но образ Вам идет»; «Очуметь какая шикарная»; «Взрыв позитива, красоты и женственности», — комментировали они.
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