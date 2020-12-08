Мадуро заявил о подготовке покушения на него в день парламентских выборов

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в день парламентских выборов, 6 декабря, на него готовилось покушение. По его словам, преступление было организовано властями Колумбии. Соответствующее заявление Мадуро сделал во время пресс-конференции в Каракасе во вторник, 8 декабря.

— Иван Дуке (президент Колумбии — прим. «ВМ») принимал участие в планах по подготовке моего убийства, — пояснил венесуэльский политик в эфире телеканала Telesur.

Он также отметил, что в связи с появившейся информацией о покушении ему пришлось сменить избирательный участок для голосования. По его словам, о готовящемся преступлении ему стало известно благодаря «надежному источнику в колумбийской разведке». Мадуро добавил, что Дуке «одержим ненавистью к Венесуэле и хотел начать войну против нее».

Парламентские выборы в Венесуэле

Парламентские выборы в Венесуэле состоялись в воскресенье, 6 декабря. Граждане страны должны были избрать 277 депутатов национальной ассамблеи (парламента).

По результатам обработки 82 процентов бюллетеней проправительственный «Великий патриотический полюс» набирает 67,6 процента голосов граждан. Второе место занимает умеренная оппозиция — «Демократический альянс» — с 17,95 процента голосов.

При этом значительная часть противников действующего правительства, которые сейчас контролируют парламент (в том числе лидер оппозиции Хуан Гуайдо), отказались от участия в голосовании, выразив сомнения относительно результатов выборов еще до их оглашения.

Читайте также: Инфляция в Венесуэле с начала 2020 года превысила 1400 процентов