Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мадуро заявил о подготовке покушения на него в день парламентских выборов
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Мадуро заявил о подготовке покушения на него в день парламентских выборов

Евгения Звощик

В мире

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в день парламентских выборов, 6 декабря, на него готовилось покушение. По его словам, преступление было организовано властями Колумбии. Соответствующее заявление Мадуро сделал во время пресс-конференции в Каракасе во вторник, 8 декабря.

— Иван Дуке (президент Колумбии — прим. «ВМ») принимал участие в планах по подготовке моего убийства, — пояснил венесуэльский политик в эфире телеканала Telesur.

Он также отметил, что в связи с появившейся информацией о покушении ему пришлось сменить избирательный участок для голосования. По его словам, о готовящемся преступлении ему стало известно благодаря «надежному источнику в колумбийской разведке». Мадуро добавил, что Дуке «одержим ненавистью к Венесуэле и хотел начать войну против нее».

Парламентские выборы в Венесуэле

Парламентские выборы в Венесуэле состоялись в воскресенье, 6 декабря. Граждане страны должны были избрать 277 депутатов национальной ассамблеи (парламента).

По результатам обработки 82 процентов бюллетеней проправительственный «Великий патриотический полюс» набирает 67,6 процента голосов граждан. Второе место занимает умеренная оппозиция — «Демократический альянс» — с 17,95 процента голосов.

При этом значительная часть противников действующего правительства, которые сейчас контролируют парламент (в том числе лидер оппозиции Хуан Гуайдо), отказались от участия в голосовании, выразив сомнения относительно результатов выборов еще до их оглашения.

Читайте также: Инфляция в Венесуэле с начала 2020 года превысила 1400 процентов

покушение на убийствоНиколас МадуроВенесуэла
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Валерий Газзаев
Валерий Газзаев

Футбол в России — больше, чем футбол

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Америка, за реваншизм ответишь

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Если благословите, то, конечно, умру

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Второй стал первым, Первый — вторым

Алиса Янина
Алиса Янина

Мой бывший не может забыть своих бывших

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Ищите не школу, а учителя

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Таинственное монашество

Все мнения
О проекте