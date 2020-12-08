Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Следователи проверят информацию о травме подростка на квесте в Москве
Фото: sledcom.ru

Следователи проверят информацию о травме подростка на квесте в Москве

Татьяна Плотникова

Происшествия

Следственные органы столичного главка Следственного комитета России начали проверку сообщений средств массовой информации о травме подростка в ходе квеста.

Как уточнила старший помощник руководителя Главного следственного управления СКР по городу Москве Юлия Иванова, согласно данным СМИ, компания из семи подростков участвовала в квесте на юго-востоке столицы. При этом одна из участниц квеста получила травмы.

В рамках доследственной проверки следователи установят обстоятельства случившегося и дадут правовую оценку действиям организаторов квеста на предмет обеспечения безопасности участников во время проведения мероприятия.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по городу Москве.

Читайте также: Школьница получила травмы при прохождении квеста в Москве

травмаСледственный комитет РФквесты
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Валерий Газзаев
Валерий Газзаев

Футбол в России — больше, чем футбол

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Америка, за реваншизм ответишь

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Если благословите, то, конечно, умру

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Второй стал первым, Первый — вторым

Алиса Янина
Алиса Янина

Мой бывший не может забыть своих бывших

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Ищите не школу, а учителя

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Таинственное монашество

Все мнения
О проекте