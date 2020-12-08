Следователи проверят информацию о травме подростка на квесте в Москве

Фото: sledcom.ru

Следственные органы столичного главка Следственного комитета России начали проверку сообщений средств массовой информации о травме подростка в ходе квеста.

Как уточнила старший помощник руководителя Главного следственного управления СКР по городу Москве Юлия Иванова, согласно данным СМИ, компания из семи подростков участвовала в квесте на юго-востоке столицы. При этом одна из участниц квеста получила травмы.

В рамках доследственной проверки следователи установят обстоятельства случившегося и дадут правовую оценку действиям организаторов квеста на предмет обеспечения безопасности участников во время проведения мероприятия.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по городу Москве.

Читайте также: Школьница получила травмы при прохождении квеста в Москве