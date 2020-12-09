Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Подозреваемого в нападении на женщину задержали в Подмосковье
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Подозреваемого в нападении на женщину задержали в Подмосковье

Татьяна Плотникова

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину по подозрению в совершении разбойного нападения на женщину в городском округе Домодедово Московской области.

Как уточняет пресс-служба регионального главка Министерства внутренних дел, на потерпевшую напали в вечернее время рядом с магазином. Злоумышленник пригрозил женщине предметом, похожим на нож, и попытался отобрать сумку. Однако женщина оказала сопротивление.

Нападавший скрылся, но благодаря записям камер видеонаблюдения полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 46-летний уроженец одной из республик Средней Азии.

Мужчина задержан, в отношении него возбуждено дело по статье 162 Уголовного кодекса («Разбой»). Суд санкционировал арест подозреваемого, сообщает «МВД Медиа».

Читайте также: СК потребует арестовать обвиняемого в покушении на изнасилование москвички

ДомодедовонападениеМосковская область
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Валерий Газзаев
Валерий Газзаев

Футбол в России — больше, чем футбол

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Америка, за реваншизм ответишь

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Если благословите, то, конечно, умру

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Второй стал первым, Первый — вторым

Алиса Янина
Алиса Янина

Мой бывший не может забыть своих бывших

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Ищите не школу, а учителя

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Таинственное монашество

Все мнения
О проекте