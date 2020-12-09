Подозреваемого в нападении на женщину задержали в Подмосковье
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину по подозрению в совершении разбойного нападения на женщину в городском округе Домодедово Московской области.
Как уточняет пресс-служба регионального главка Министерства внутренних дел, на потерпевшую напали в вечернее время рядом с магазином. Злоумышленник пригрозил женщине предметом, похожим на нож, и попытался отобрать сумку. Однако женщина оказала сопротивление.
Нападавший скрылся, но благодаря записям камер видеонаблюдения полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 46-летний уроженец одной из республик Средней Азии.
Мужчина задержан, в отношении него возбуждено дело по статье 162 Уголовного кодекса («Разбой»). Суд санкционировал арест подозреваемого, сообщает «МВД Медиа».
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