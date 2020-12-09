Один человек пострадал при пожаре на нефтяной скважине в Оренбургской области

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В Оренбургской области загорелась нефтяная скважина, сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций РФ в среду утром, 9 декабря.

По данным ведомства, речь идет о скважине Таллинского месторождения — 2. Пожар произошел в пяти километрах от села Таллы Грачевского района.

Видео: МЧС РФ

В результате ЧП пострадал один человек, уточняют экстренные службы.

— На месте работают от МЧС 10 человек, три единицы техники, всего 23 человека, пять единиц техники, — указано в сообщении МЧС.

Отмечается, что населенным пунктам ничего не угрожает. Обстоятельства случившегося выясняются.

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