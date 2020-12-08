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Свободу чердаку: почему новые запреты не спасут россиян от пожаров
Фото: Пресс-служба департамента ГОЧСиПБ

Свободу чердаку: почему новые запреты не спасут россиян от пожаров

Руслан Давлетшин

Общество

Проблему с пожарной безопасностью в жилых домах, нарушение которой часто происходит в том числе из-за хранения вещей на общедомовых территориях, надо решать комплексно, а не только штрафами. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал первый заместитель исполнительного директора национального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов.

1 января 2021 года вступит в силу постановление правительства № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Оно предусматривает запрет на хранение личных вещей в различных вспомогательных помещениях зданий, таких как чердаки и цокольные этажи. А решетки в подвальных помещениях должны открываться.

Кроме того, газовые приборы не могут эксплуатироваться в неисправном состоянии и без прохождения технического обслуживания.

Новые требования касаются не только газового оборудования и жилых домов. В постановлении несколько сотен пунктов и приложений, исключены избыточные и устаревшие нормы. Например, как следует из обзора, размещенного в базе нормативно-правовых актов «Гарант», для зданий детского отдыха снят запрет на размещение детей на этаже с одним эвакуационным выходом. В таких помещениях теперь могут находиться до 10 несовершеннолетних.

Также прописаны правила применения пиротехники при проведении концертов и массовых мероприятий. В зданиях и сооружениях допускается использование хлопушек, бенгальских свечей и большинства фонтанов — не выше II класса опасности в рамках техрегламента Таможенного союза. Постановление обширное, на 133 страницы.

Свободу чердаку: почему новые запреты не спасут россиян от пожаровФото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва» 

Как напомнил Сергей Сохранов, раньше тоже запрещалось захламлять пути эвакуации, запрещалось закрывать места общего пользования, предписывалось устанавливать двери, открывающиеся по направлению к эвакуации. Да и в так называемых тамбурах держать какие-то личные вещи незаконно. Но несмотря на то, что все эти нормы давно прописаны, они регулярно нарушаются.

— У нас практически у каждого есть дверь, которая отделяет нас с ближайшим соседом от всех остальных, что запрещено, потому что внутренние тамбуры являются общим имуществом. Дела с соблюдением законодательства в этом плане обстоят не очень хорошо, потому что и пожарные лестницы, которые в высоких домах отделены по соображениям безопасности от общих лестничных пролетов, тоже бывают закрыты различным мусором, — констатировал специалист.

Другое дело, что ответственность за свободный доступ к запасным выходам несет управляющая организация. А новое, говорит Сохранов, в постановлении правительства то, что законодатель начинает требовать от собственника соблюдения правил пожарной безопасности у себя в квартире.

Эксперт напоминает, что в России было несколько волн корректировки законодательства по пожарной безопасности и после одной из них появились обязательства, предписывающие владельцам квартир проходить проверку газового оборудования ежегодно. В случае если этого не происходит, могут возникнуть проблемы. Только ситуацию с защищенностью граждан нововведение не сильно улучшило, говорит собеседник «ВМ».

— После появления в первый раз строки за обслуживание внутриквартирного газового оборудования это не привело к ощутимому снижению пожаров, связанных с газовым оборудованием. Скорее всего, можно предположить, что и на этот раз произойдет то же самое. Ни у МЧС, ни у других ведомств нет сил и средств на то, чтобы делать поквартирный обход, — добавил общественник.

Свободу чердаку: почему новые запреты не спасут россиян от пожаровФото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Но если пожарные вдруг заинтересуются оставленными без присмотра свечами, непотушенными сигаретами на балконах, пишет «Прайм», вам может грозить штраф от 2 до 5 тысяч рублей. А если эти оплошности поспособствуют причинению вреда здоровью, то можно и попасть в тюрьму на срок до трех лет.

Впрочем, уверен Сергей Сохранов, штрафы и запреты — не лучший стимулятор законопослушного поведения граждан. К тому же, по словам эксперта, большинство пожаров в жилых домах происходит не из-за непотушенных сигарет, а из-за неисправности электрической проводки и электроприборов. А то, что не соблюдаются другие требования пожарной безопасности, лишь усложняет работу экстренных служб в ситуациях, когда происходит ЧП, говорит спикер.

Специалист подчеркивает, что проблему безопасности необходимо решать комплексно, а не думать о том, как наказать граждан. Он резюмировал, что число пожаров и случаев гибели людей могла бы существенно снизить тотальная модернизация жилого фонда страны.

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