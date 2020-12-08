Эксперт перечислил, что могут запретить владельцам жилья в 2021 году

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Жильцов многоквартирных домов ждет около десяти нововведений с 1 января 2021 года. Постановление правительства от 16 сентября 2020 года «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» вступит в силу. Эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал, к чему нужно готовиться гражданам.

— С нового года жильцам запрещается хранить личные вещи не только на чердаках многоквартирных домов, но и на цокольных этажах, на которых зачастую хранились соленья, банки и прочие дачные атрибуты. Газовые приборы не могут эксплуатироваться в случае их неисправности и без прохождения технического обслуживания, — сообщил он.

Эксперт отметил, что в теории это оставляет возможность запрета на использование любой газовой плиты до того, как жильцы проведут ее диагностику за свой счет. Но на самом деле вряд ли будут массовые проверки газового оборудования в домах без особой необходимости.

Также в новых правилах сказано, что нельзя оставлять без присмотра горящие свечи, непотушенные сигареты и прочее. Решетки на окнах подвалов и аварийных выходов должны открываться. За нарушения можно получить штраф.

Кричевский добавил, что не ожидает отдельных массовых проверок жителей, людям следует просто соблюдать правила, передает агентство «Прайм».

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