Анастасия Ракова: Помощь пациентам с онкологией в Москве оказывается в полном объеме

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Помощь пациентам с онкологией в Москве оказывается в полном объеме несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 9 декабря.

По ее словам, объемы онкологической помощи в городе даже удалось увеличить.

— Несмотря на ту высокую нагрузку, с которой сталкивается вся система здравоохранения Москвы в этом году, нам удалось добиться того, что онкопомощь в столице во время пандемии оказывается в полном объеме и становится доступнее для пациентов. Объем помощи по профилю «онкология» продолжает увеличиваться, — сказала заммэра.

Она уточнила, что с января по октябрь этого года было госпитализировано свыше 240 тысяч пациентов с онкологией, что на 38 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом, отметила Анастасия Ракова, число курсов лучевой терапии в период пандемии увеличилось на 15 процентов и составило свыше семи тысяч. Также возросло число курсов химиотерапии в два раза — до 186 тысяч.

В пресс-службе комплекса социального развития столицы добавили, что на базе крупнейших московских стационаров было организовано шесть многопрофильных онкологических центров. В них проводят диагностику, хирургическое лечение, лекарственную и лучевую терапию, осуществляют диспансерное наблюдение, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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