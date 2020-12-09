В Роскачестве рассказали о мнении пользователей каршеринга насчет услуги

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Специалисты Роскачества провели в сентябре 2020 года исследование мобильных приложений популярных сервисов каршеринга. Выяснилось, что все без исключения приложения получили оценки выше 3,4 балла из 5 возможных. Тем не менее эксперты посчитали, что будет правильным узнать, удовлетворены ли пользователи качеством услуг каршеринга.

По словам заместителя руководителя Роскачества Ильи Лоевского, интерес пользователей к данной услуге постоянно растет. Причина в том, что она избавляет от проблем, связанных с обслуживанием и ремонтом автомобиля, необходимостью платить за топливо и парковку.

В ноябре 2020-го Центр изучения потребительского поведения Роскачества провел исследование среди пользователей каршеринга: учитывались ответы респондентов, которые пользовались каршерингом летом и осенью текущего года. В итоге 28 процентов опрошенных сообщили, что пользуются услугой несколько раз в неделю и чаще. Еще 32 процента респондентов берут автомобиль в краткосрочную аренду несколько раз в месяц, а 39 процентов — раз в месяц и реже.

Также в результате опроса выяснилось, что среднее количество поездок участников исследования составило 5,98 в месяц. Жители Москвы чаще других россиян (38 процентов) используют каршеринг в качестве замены общественного транспорта.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Большинство опрошенных считает, что работа сервисов каршеринга достаточно неплохо отлажена. Так, 64 процента водителей за все время пользования каршерингом ни разу не сталкивались с какими-либо проблемами. 12 процентов рассказали, что попадали в ситуацию, когда автомобиль не сразу закрывался или открывался. Кроме того, пользователи сообщали о проблемах с неначислением бонусов, более высокой стоимостью поездки, чем было заявлено, обвинениями в чужих нарушениях ПДД и повреждениями автомобиля, а также говорили о других неприятных ситуациях.

Кроме того, 34 процента пользователей заявили, что им достались машины с мелкими повреждениями, а 62 процента респондентов сообщили, что их авто было без каких-либо видимых повреждений. Оставшиеся четыре процента отметили более серьезные повреждения: глубокие вмятины, разбитые бамперы и другие. Что касается технической исправности, то 78 процентов участников опроса сказали, что автомобили были полностью исправны. Остальные указали на посторонний шум при езде и торможении, загоревшуюся лапочку двигателя и сработавший сигнал об уровне автомобильного масла. Также пользователи обращали внимание на чистоту салона. Среди основных негативных замечаний были жалобы на грязные коврики, запах сигарет, мусор в салоне и грязную обивку салона.

81 процент водителей отметили, что последняя поездка им понравилась, и только два процента высказались негативно. Как уточняется на официальном сайте Роскачества, среднее значение удовлетворенности сервисом составило 3,97 балла из 5 возможных.

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