Эксперт «Роскачества» рассказал, как защитить банковскую карту от мошенников

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Руководитель проекта Центра цифровой экспертизы «Роскачество» Сергей Бодров дал ряд рекомендаций владельцам банковских карт о том, как избежать обмана и мошенничества при использовании безналичного способа оплаты.

Бодров напомнил, что нельзя никому сообщать данные карты, включая срок ее действия и трехзначный CVV-код на обороте, а также коды-подтверждения из СМС. В случае если кто-то звонит по телефону, представляется сотрудником банка и просит назвать ему данные карты, лучше всего сразу положить трубку.

Специалист также порекомендовал не хранить все свои средства на одной карте, а разделить их между несколькими картами. При этом для оплаты товаров или услуг в интернете лучше всего использовать отдельную карту, на которую по мере необходимости вы будете переводить требуемую сумму.

Бодров не советует привязывать карту к интернет-магазинам, особенно если нет намерения часто совершать покупки. После оплаты товара или услуги нужно проверить, не сохранилась ли карта в системе онлайн-магазина и удалить оставшиеся там данные карты.

Кроме того, не следует экономить на СМС-уведомлениях, которые помогут быстро узнать о мошеннических транзакциях. При списании средств по непонятной вам причине необходимо незамедлительно заблокировать карту, указывает специалист.

Наконец, нельзя хранить и пересылать сведения о карте через мессенджеры. При появлении такой необходимости безопаснее разделить данные на несколько сообщений, которые нужно отправить через разные каналы связи, рассказал специалист агентству «Прайм».

Ранее были названы способы уберечь банковские карты от мошенников.

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