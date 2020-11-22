Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Эксперт назвал способы уберечь банковские карты от мошенников
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Эксперт назвал способы уберечь банковские карты от мошенников

Юлия Курганова

Общество

Заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов рассказал, как можно уберечь банковские карты от мошенников. Он назвал ряд способов.

По словам специалиста, следует заводить как минимум 2–3 банковские карты. Одна должна быть только для заработной платы, на второй можно хранить сбережения, а третью необходимо использовать для покупок в Сети. Свинцов порекомендовал держать на последней небольшую сумму, которая может понадобиться в ближайшие 2–4 дня или же непосредственно перед покупкой.

Также он развеял миф о том, что обязательно следует забирать с собой чеки из магазинов при оплате покупки картой. Эксперт отметил, что на фискальных чеках не указывается никакой информации, с помощью которой мошенники могут получить доступ к чужим средствам, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Читайте также: Эксперт рассказал о старых методах банковских мошенников, которые работают до сих пор

мошенникикража с банковских картсовет эксперта
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почему русские такие немодные

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какого мужчину считать настоящим

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Случай на границе: не торопитесь в гости к чучхе

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Смерть от худобы: казалось бы, при чем тут рыбки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Миллион оттенков серого

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Здоровая пища для души

Артем Чубар
Артем Чубар

Сами гоним, сами пьем

Все мнения
О проекте