Эксперт назвал способы уберечь банковские карты от мошенников

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Заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов рассказал, как можно уберечь банковские карты от мошенников. Он назвал ряд способов.

По словам специалиста, следует заводить как минимум 2–3 банковские карты. Одна должна быть только для заработной платы, на второй можно хранить сбережения, а третью необходимо использовать для покупок в Сети. Свинцов порекомендовал держать на последней небольшую сумму, которая может понадобиться в ближайшие 2–4 дня или же непосредственно перед покупкой.

Также он развеял миф о том, что обязательно следует забирать с собой чеки из магазинов при оплате покупки картой. Эксперт отметил, что на фискальных чеках не указывается никакой информации, с помощью которой мошенники могут получить доступ к чужим средствам, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

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