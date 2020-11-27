Кругом развод: аналитик назвал самые популярные схемы обмана в «черную пятницу»

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

В России 27 ноября стартует «черная пятница» — масштабная распродажа, с которой почти во всем мире начинается традиционный сезон рождественских бонусов. Ажиотаж на BlackFriday наблюдается не только в торговых центрах и магазинах, но и в Сети. Маркетологи заранее начинают подогревать интерес покупателей к снижению цен, а магазины устраивают своеобразные репетиции и стараются раньше конкурентов заявить о грандиозных скидках. Насколько можно доверять низким ценам в «черную пятницу» и какие существуют мошеннические уловки, на которые часто попадаются потребители, выясняла «Вечерняя Москва».

Накрутки и липовые цены

По словам эксперта-аналитика Владислава Борисова, игры и манипуляции на чувствах потребителей сродни науке. Однако кто-то действует честно, изобретая новые методы привлечения клиентов, будь то подарки за покупку, сертификаты, дополнительные скидочные карточки и прочие приятные бонусы, а кто-то работает «по-черному». Самый явный пример обмана, как отметил специалист, это липовое завышение цен во время «черной пятницы».

— По сути, магазины и крупные сети красиво перечеркивают якобы старые «высокие» цены и продают товар за те же деньги, что и раньше, — отмечает собеседник «ВМ».

Кроме того, ретейлеры, по его словам, сбывают залежавшуюся технику, продукцию, которая в обычное время кажется излишне дорогой.

— Например, продается телевизор с большой диагональю экрана 50 дюймов. В «черную пятницу» он стоит 37990 рублей, почему не 38 — это уже другая история. Парадокс в том, что без скидки такой телевизор можно купить за 33990 рублей. Где же выгода тогда? Очевидно, что это лишь маркетинговый трюк. Поэтому перед тем, как приобретать технику в магазине, прошерстите сайты, где можно выяснить настоящую стоимость товара без скидок, а затем со скидками, а уже потом, отталкиваясь от полученной информации, делайте вывод: нужна вам техника из магазина с липовой ценой или нет, — советует аналитик.

Эксперт предупредил, что еще одной «любимой заманухой» горе-маркетологов является продажа дорогой продукции «практически даром».

— Особенно громко над этими историями смеются люди, которые имеют хоть какое-то представление о ценообразовании. Так, некоторые маркетологи специально берут недорогую продукцию, указывают на ней якобы старую высокую цену, а потом перечеркивают ее, заменяя на максимально низкую. Например, машинку для стрижки волос с пластмассовым корпусом, которая раньше стоила, к примеру, 50 000 рублей, в «черную пятницу» можно приобрести за две с половиной тысячи. Правда, привлекательная цена? Вот только модельный ряд у этой марки может стоить не дороже 2000 рублей, — заметил аналитик.

Один товар — разные цены

Эксперт предупредил также, что перечеркнутые ценники некоторых практически одинаковых товаров тоже на разных сайтах онлайн-магазинов могут разниться. В одном случае товар мог стоить условные 2000 рублей, а в другом — все 20000. Эксперт отметил, что это явно не опечатка, а откровенный обман потребителя:

— Продавцам совершенно безразлично ценообразование, и зачеркнутые суммы явно придуманы, поэтому в «черную пятницу» намного больше накруток, чем в любой другой день в году, — говорит он.

Эксперт рекомендует действовать с холодной головой и не попадаться на уловки «черной пятницы». Борисов предупреждает, что этот сезон — отличный повод для мошенников очистить карманы поглощенных скидками граждан.

— Заказывайте товары только проверенных брендов в надежных интернет-магазинах, но тут должна быть оговорка. Интернет-пользователи не раз уличали известных ретейлеров в создании искусственных скидок, так что нужно быть вдвойне внимательными. По-хорошему, нужно присматриваться к ценникам хотя бы за месяц-два до жаркой поры скидок, — подчеркивает специалист.

Кроме того, Борисов советует проверять доменное имя сайта в интернете, поскольку у популярных брендов немало фальшивых онлайн-площадок, на которых можно потерять свои деньги.

Не оставляйте свои данные на сайтах

Также эксперт советует не оставлять на порталах свои реквизиты и не оплачивать ничего по номеру карты физлица или электронного кошелька банка.

В большинстве случаев, отмечает собеседник «ВМ», если товар после заказа не будет доставлен или он окажется некачественным, доказать свою правоту и вернуть деньги не удастся. Кроме того, Борисов предложил подумать пару часов перед осуществлением покупки со скидкой в «черную пятницу»: насколько вам необходима эта вещь или все-таки без нее можно прожить.

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