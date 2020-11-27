Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Кругом развод: аналитик назвал самые популярные схемы обмана в «черную пятницу»
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Кругом развод: аналитик назвал самые популярные схемы обмана в «черную пятницу»

Рафаэль Залян

Общество

В России 27 ноября стартует «черная пятница» — масштабная распродажа, с которой почти во всем мире начинается традиционный сезон рождественских бонусов. Ажиотаж на BlackFriday наблюдается не только в торговых центрах и магазинах, но и в Сети. Маркетологи заранее начинают подогревать интерес покупателей к снижению цен, а магазины устраивают своеобразные репетиции и стараются раньше конкурентов заявить о грандиозных скидках. Насколько можно доверять низким ценам в «черную пятницу» и какие существуют мошеннические уловки, на которые часто попадаются потребители, выясняла «Вечерняя Москва».

Накрутки и липовые цены

По словам эксперта-аналитика Владислава Борисова, игры и манипуляции на чувствах потребителей сродни науке. Однако кто-то действует честно, изобретая новые методы привлечения клиентов, будь то подарки за покупку, сертификаты, дополнительные скидочные карточки и прочие приятные бонусы, а кто-то работает «по-черному». Самый явный пример обмана, как отметил специалист, это липовое завышение цен во время «черной пятницы».

— По сути, магазины и крупные сети красиво перечеркивают якобы старые «высокие» цены и продают товар за те же деньги, что и раньше, — отмечает собеседник «ВМ».

Кроме того, ретейлеры, по его словам, сбывают залежавшуюся технику, продукцию, которая в обычное время кажется излишне дорогой.

— Например, продается телевизор с большой диагональю экрана 50 дюймов. В «черную пятницу» он стоит 37990 рублей, почему не 38 — это уже другая история. Парадокс в том, что без скидки такой телевизор можно купить за 33990 рублей. Где же выгода тогда? Очевидно, что это лишь маркетинговый трюк. Поэтому перед тем, как приобретать технику в магазине, прошерстите сайты, где можно выяснить настоящую стоимость товара без скидок, а затем со скидками, а уже потом, отталкиваясь от полученной информации, делайте вывод: нужна вам техника из магазина с липовой ценой или нет, — советует аналитик.

Эксперт предупредил, что еще одной «любимой заманухой» горе-маркетологов является продажа дорогой продукции «практически даром».

— Особенно громко над этими историями смеются люди, которые имеют хоть какое-то представление о ценообразовании. Так, некоторые маркетологи специально берут недорогую продукцию, указывают на ней якобы старую высокую цену, а потом перечеркивают ее, заменяя на максимально низкую. Например, машинку для стрижки волос с пластмассовым корпусом, которая раньше стоила, к примеру, 50 000 рублей, в «черную пятницу» можно приобрести за две с половиной тысячи. Правда, привлекательная цена? Вот только модельный ряд у этой марки может стоить не дороже 2000 рублей, — заметил аналитик.

Один товар — разные цены

Эксперт предупредил также, что перечеркнутые ценники некоторых практически одинаковых товаров тоже на разных сайтах онлайн-магазинов могут разниться. В одном случае товар мог стоить условные 2000 рублей, а в другом — все 20000. Эксперт отметил, что это явно не опечатка, а откровенный обман потребителя:

— Продавцам совершенно безразлично ценообразование, и зачеркнутые суммы явно придуманы, поэтому в «черную пятницу» намного больше накруток, чем в любой другой день в году, — говорит он.

Эксперт рекомендует действовать с холодной головой и не попадаться на уловки «черной пятницы». Борисов предупреждает, что этот сезон — отличный повод для мошенников очистить карманы поглощенных скидками граждан.

— Заказывайте товары только проверенных брендов в надежных интернет-магазинах, но тут должна быть оговорка. Интернет-пользователи не раз уличали известных ретейлеров в создании искусственных скидок, так что нужно быть вдвойне внимательными. По-хорошему, нужно присматриваться к ценникам хотя бы за месяц-два до жаркой поры скидок, — подчеркивает специалист.

Кроме того, Борисов советует проверять доменное имя сайта в интернете, поскольку у популярных брендов немало фальшивых онлайн-площадок, на которых можно потерять свои деньги.

Не оставляйте свои данные на сайтах

Также эксперт советует не оставлять на порталах свои реквизиты и не оплачивать ничего по номеру карты физлица или электронного кошелька банка.

В большинстве случаев, отмечает собеседник «ВМ», если товар после заказа не будет доставлен или он окажется некачественным, доказать свою правоту и вернуть деньги не удастся. Кроме того, Борисов предложил подумать пару часов перед осуществлением покупки со скидкой в «черную пятницу»: насколько вам необходима эта вещь или все-таки без нее можно прожить.

Читайте также: Скоро «черная пятница»: что ожидать от главной распродажи ноября

мошенникиакции и скидкишопинг
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Пока все не выпьем, спать не ляжем

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские бьют сильно, болит потом долго

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как «Сара» и «Таня» вскружили всем головы

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Контролируемая глупость Бориса Гребенщикова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Неочевидное знание

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

На свидание, дорогая, приходи со справкой

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Вилка для Байдена: с кем вы, господин избранный президент?

Все мнения
О проекте