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Еще 14 московских предприятий получат субсидии на 216 миллионов рублей
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Еще 14 московских предприятий получат субсидии на 216 миллионов рублей

Виктория Родимкина

Город

В Москве еще 14 предприятий получат субсидии на возмещение затрат по лизингу, оплате процентов по кредиту, приобретение оборудования и подключение к инженерным сетям. Общая сумма выплат составит 216 миллионов рублей.

Выплаты предоставят предприятиям оборонно-промышленного комплекса, пищевой промышленности, строительным организациям, производителям высокотехнологичной продукции и другим.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, столица постоянно оказывает поддержку промышленным предприятиям. Так, за восемь лет более 100 компаний получили субсидии на общую сумму 2,6 миллиарда рублей.

— С начала 2020 года субсидии были одобрены более чем 20 столичным промпредприятиям, общая сумма превысила 360 миллионов рублей, — сказал заммэра.

Он уточнил, что на 14 предприятиях, которым одобрили выплаты, работают около 17 тысяч сотрудников.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, в этом году была одобрена выплата в 92,4 миллиона рублей для предприятия, которое специализируется на производстве автокомплектующих и металлообработке, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Как городские субсидии помогают московскому бизнесу в условиях пандемии

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