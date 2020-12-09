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Познер объяснил нелюбовь россиян к демократии их неполноценностью и завистью
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Познер объяснил нелюбовь россиян к демократии их неполноценностью и завистью

Ростислав Зубков

Общество

Россияне не принимают демократию из-за собственной неполноценности и неграмотности. Так известный журналист и телеведущий Владимир Познер объяснил неприязнь граждан РФ к либеральным ценностям.

— Неграмотность, зависть, комплекс неполноценности — вот основные, на мой взгляд, причины отрицательного отношения многих россиян к демократии, — приводятся слова Познера на его сайте.

Он считает, что большинство россиян не смогут объяснить, что такое либерализм и демократия, если попросить их рассказать об этих понятиях. При этом, продолжает журналист, наблюдается парадокс: несмотря на якобы неспособность россиян прояснить значение вышеуказанных терминов, они бы сошлись во мнении, что равенство прав, свобод и доступа к хорошему образованию и медицине должны быть предоставлены всем людям.

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