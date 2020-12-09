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Школьники Москвы стали одними из лучших в мире в области математики и естествознания
Фото: pexels.com/Julia M Cameron

Школьники Москвы стали одними из лучших в мире в области математики и естествознания

Виктория Родимкина

Город

Столичные школьники вошли в список лучших в мире по уровню знаний математики и естествознания. Об этом свидетельствуют результаты мониторингового исследования TIMSS, которое было проведено Международной ассоциацией по оценке учебных достижений IEA.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что ученики четвертого класса стали первыми в мире в естествознании.

— Мы с радостью сообщаем, что по результатам международного исследования TIMSS 2019 года Москва входит в число мировых лидеров по качеству математического и естественно-научного образования, — сказала она.

Заммэра также уточнила, что по математике московские школьники входят в пятерку лидеров, уступая Сингапуру, Гонконгу, Южной Корее и китайскому мегаполису Тайбэй.

Москва лидирует в TIMSS с большим отрывом от европейских стран, при этом итоги по столице выше общероссийских.

Анастасия Ракова добавила, что город старается обеспечить равные возможности всем для получения качественного образования. Заммэра подчеркнула, что оно доступно всем школьникам города независимо от района проживания, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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школьникАнастасия Раковаматематика
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