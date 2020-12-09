Нефть подешевела на фоне новостей о росте запасов топлива в США

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В среду утром, 9 декабря, нефть дешевеет на данных о росте запасов сырья в США. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 07:38 по Москве стоимость февральских фьючерсов на топливо марки Brent падала на 0,35 процента — до 48,67 доллара за баррель. В это же время фьючерсы WTI с поставкой в январе снижались на 0,26 процента — до 45,48 доллара за баррель.

Умеренное падение котировок обусловлено решениями игроков на рынке, которые обращают внимание на последние данные Американского института нефти (API). Ранее он сообщил, что по итогам прошедшей недели запасы черного золота в США выросли на 1,14 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения на 1,51 миллиона.

Официальные данные американского Минэнерго будут опубликованы этим вечером. Ожидается, что ведомство сообщит о снижении запасов на 1,42 миллиона баррелей.

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