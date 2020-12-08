Новая валюта. Какие изменения ждут рынок при появлении фьючерсов на воду

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В мире около двух миллиардов человек живут в странах, которые успели столкнуться с проблемой нехватки воды — одного из ключевых ресурсов для жизнедеятельности. С одной стороны, торговля чем-то жизненно необходимым стала настолько обыденной, что вполне может превратить воду из товара в отдельную полноценную валюту. С другой стороны, естественные ресурсы не должны и не могут заменять финансовые в силу собственной неуниверсальности. Об этом «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами.

Дискуссия о торговле водой на пространстве финансовых рынков возникла после того, как стало известно о планах Группы Чикагской товарной биржи (CME Group Inc.). На этой неделе она собирается начать торговать фьючерсами на воду по примеру сделок по контрактам на нефть и золото. Аналитики полагают, что это поможет местным фермерам, хедж-фондам и муниципалитетам защитить себя от рисков подорожания воды и ее нехватки.

В беседе с «ВМ» доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист РФ Андрей Марголин выразил уверенность в том, что мир, безусловно, движется к тому, чтобы вода стала отдельной валютой. Уже сейчас этот вопрос стоит очень остро, поскольку около 50 процентов населения Земли пьют некачественную воду, отмечает эксперт.

— Действительно, мы движемся к дефициту воды, и вопрос ее эффективного использования встает неизбежно. Фьючерсы на воду — это один из ответов на стоящие перед человечеством вызовы. Другое дело, что нужно будет еще посмотреть на качество этих производных финансовых инструментов, так как значительная часть фьючерсов в других сегментах рынка — это все-таки торговля финансовыми инструментами, а не физическим товаром. Как бы с водой не произошло то же самое, — сказал Марголин.

Американская биржа планирует начать торговать фьючерсами на воду по примеру сделок по контрактам на нефть и золото / Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Для России эта проблема не так актуальна, как для остального мира, считает собеседник «ВМ». По его мнению, РФ должна работать над повышением эффективности использования своих водных ресурсов, но уже в настоящее время она располагает достаточно большими объемами воды, чтобы «чувствовать себя гораздо увереннее других».

Несмотря на привлекательность идеи превращения воды в отдельную валюту, нужно продумать организацию этого процесса, отмечает Марголин.

— Вопрос трансформации бумажек в воду — очень серьезный. Я со скептицизмом смотрю на организацию всего этого процесса. В этом смысле нужно понимать, каким образом население будет получать чистую воду. Как оно обменяет купюры на реальные поставки воды? — задается вопросом доктор экономических наук.

В целом, продолжает собеседник «ВМ», современный мир сложился удивительным образом, в том числе для финансовых рынков.

— Рынок производных и финансовых инструментов сейчас более чем в десять раз превышает мировой ВВП. Это типичный «черный лебедь», о котором писал Николас Талеб (американский эссеист, бывший трейдер, автор книги «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости», — прим. «ВМ»). Этот лебедь уже в пути, и мы не знаем, где и когда нас ждет новый Lehman Brothers (некогда один из ведущих в мире финансовых конгломератов, банкротство которого в 2008 году легло в основу событий ряда фильмов, — прим. «ВМ»), — заключил эксперт.

Он также добавил, что считает воду ценнее, чем ведущие иностранные валюты — доллар и евро.

Вода уже сейчас ценнее, чем ведущие иностранные валюты — доллар и евро, считает экономист Андрей Марголин / Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»

Другого мнения придерживается ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов, по словам которого до превращения воды в отдельную валюту «еще далеко».

— Рынок воды, в отличие от рынка нефти, газа и других сырьевых и топливных товаров, достаточно ограничен с точки зрения географии и имеет локальный характер. В существующих условиях мировой цены на воду нет и не может быть. Даже в пределах одной страны поставка воды в разных целях — для полива, изготовления питьевой бутилированной воды, работы промышленности — будет разной в зависимости от регионов. Это связано с тем, что пока мировая экономика не занимается вопросами транспортировки воды на большие расстояния и создания глобальных водопроводных сетей, — пояснил эксперт.

Тем не менее, полностью исключать развитие ситуации в данном направлении тоже нельзя, уточняет собеседник «ВМ». Однако, предупреждает он, в этом случае мир может столкнуться со значительным сопротивлением, исходящим от сторонников защиты права на воду.

— Уже сейчас в мире идет, может, не слишком заметная, но широкая кампания против приватизации источников воды. Ее последователи считают, что доступ к питьевой воде не должен ограничиваться какими-либо экономическими соображениями, а ситуация с дефицитом ресурса не должна быть предлогом для извлечения прибыли, — рассказал Колганов.

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Он предположил, что экономический механизм может получить развитие в контексте использования воды для полива полей, то есть в промышленных целях. Однако и здесь есть риск столкнуться с географической раздробленностью рынка, за которой скрываются определенные «особенности торговли».

— Цены на поставку воды в различные регионы и даже микрорегионы мира будет очень сильно отличаться друг от друга, — прогнозирует экономист.

В свете вышесказанного Колганов выразил сомнение по поводу превращения воды в отдельную валюту, которая к тому же была бы ценнее доллара.

— Доллар в отличие от воды — универсальное средство. Валюта отличается от конкретных естественных ресурсов, сколь бы они важны ни были, своей универсальностью. На нее можно купить все. С водой пока не так, — резюмировал собеседник «ВМ».

Ранее «Вечерняя Москва» поговорила с профессором НИУ ВШЭ, инвестиционным банкиром Евгением Коганом, который рассказал, что будет с рублем в ближайшем будущем.

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