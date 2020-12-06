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Астролог рассказала, как привлечь удачу и деньги в 2021 году
Таролог Галина Янко / Фото: instagram.com/gadaniya_galinayanko

Астролог рассказала, как привлечь удачу и деньги в 2021 году

Василий Плиткин

Общество

Как задобрить Железного быка в преддверии 2021 года, «Вечерней Москве» рассказала астролог Галина Янко.

Счастливые цвета

Если белый и синий были счастливыми цветами года Крысы 2020, то в год Быка — 2021-й — счастливые цвета — серый металлик и голубой цвет. Он благотворно воздействует на общую атмосферу, а также устраняет чувство одиночества. Если вы хотите успокоиться, вы можете взглянуть на стену или предмет одежды этого цвета. Морской синий — это цвет, который заряжает нас положительной энергией, когда мы страдаем от хронического стресса или усталости. Пять элементов (металл, вода, дерево, огонь и земля) сочетаются с пятью цветами (белый, серебристый, черный, зеленый, красный и коричневый). Китайцы используют имя животного для подсчета года, так как 2021-й — год Белого металлического быка — основным цветом будет серебряный, олицетворяющий металл. Эти цвета необходимо учитывать при декоре и выборе новогоднего наряда.

Особенные блюда

Бык не любит мясо своих соплеменников, так что никакой телятины и говядины.

Бык не любит слишком экзотических блюд, поэтому даже на фруктовой тарелке должно быть больше мандаринов и винограда, а не манго или бананов.

Бык любит большое количество зелени. Даже мясо на Новый год можно потушить с большим количеством различных трав, использовать кинзу, укроп, петрушку и так далее.

Бык не любит пьяных людей, поэтому от крепкого алкоголя лучше либо отказаться совсем, либо не ставить его на стол.

Быка привлекает сильный запах, поэтому чем больше в блюдах будет специй и аромата, тем лучше.

Поведение в праздник

В новогоднюю ночь нельзя ссориться. Конечно, это правило распространяется на все праздники, особенно новогодние, но именно Бык очень чувствителен к агрессии. Нельзя поднимать за столом темы политики, неоднозначные вопросы, ругаться и даже обсуждать что-то слишком эмоционально. При этом кричать и шуметь — просто необходимо, но не от агрессии, а от радости. Согласно китайской традиции, шум, песни, фейерверки и даже громкие крики отпугивают злых духов.

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