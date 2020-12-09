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Росгвардия прокомментировала сообщения о закупке некачественного обмундирования
Фото: rosgvard.ru

Росгвардия прокомментировала сообщения о закупке некачественного обмундирования

Ростислав Зубков

Происшествия

Контракт с бывшим заместителем директора Росгвардии Сергеем Милейко, подозреваемом в мошенничестве, расторгли еще в 2019 году по инициативе руководства ведомства. Об этом заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Ранее СМИ написали, что военные следователи СК РФ начали расследование по фактам закупок Росгвардией различного обмундирования, в том числе весьма низкого качества, по завышенным ценам. Утверждается, что ущерб от таких махинаций может превышать 680 миллионов рублей. При этом, по данным СМИ, курировал закупки бывший главный тыловик Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко. Предварительно, в настоящее время он задержан.

В свою очередь Грибакин сообщил, что в прошлом году с Милейко было досрочно расторгнут контракт.

— А материалы, которые, по всей видимости, и заинтересовали следственные органы, были первоначально собраны сотрудниками службы собственной безопасности Росгвардии и переданы в надзорные органы, — уточнил представитель ведомства в беседе с РИА Новости.

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