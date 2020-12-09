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Более 1,2 тысячи семей переселились по реновации на юго-западе Москвы
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Более 1,2 тысячи семей переселились по реновации на юго-западе Москвы

Виктория Родимкина

Город

На юго-западе Москвы по программе реновации жилищного фонда переселились свыше 1200 семей. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин в среду, 9 декабря.

По его словам, за время реализации программы новое жилье предоставили 1589 семьям, из которых 1227 уже переехали. На данный момент программа реализуется в районах Академический, Коньково, Котловка, Южное Бутово, Черемушки и Ясенево.

На территории округа расселяются 25 домов, 12 зданий уже были демонтированы по технологии «умного» сноса.

Сергей Левкин также рассказал, что на стадии строительства и проектирования находятся 26 объектов, общая площадь которых составляет 354,8 тысячи квадратных метров.

Читайте также: Более миллиона «квадратов» жилья по реновации построили в Москве с начала программы

жилье в МосквереновацияСергей Левкин
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