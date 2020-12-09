«Роснефть» открыла уникальное газовое месторождение в Карском море

Фото: rosneft.ru/Роснефть

«Роснефть» открыла арктическое газовое месторождение в Карском море. Это подтвердила Госкомиссия по запасам.

По информации компании, ФГУ НПП «Росгеолфонд» рекомендовано поставить месторождение на учет государства в авторском варианте с запасами газа в 800 миллиардов кубометров.

Уточняется, что месторождение получило имя маршала Жукова в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и в память о великих полководцах.

Месторождение, как отмечают в компании, относится к категории уникальных по действующей классификации запасов.

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