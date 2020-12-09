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Стало известно о состоянии пострадавшего при пожаре на оренбургской нефтяной скважине
Фото: МЧС РФ

Стало известно о состоянии пострадавшего при пожаре на оренбургской нефтяной скважине

Ростислав Зубков

Здоровье

Пострадавший при пожаре на нефтяной скважине в Оренбургской области находится в больнице, у него ожоги кистей рук. Об этом ГУ МЧС РФ по региону сообщило в среду, 9 декабря.

— Пострадал один человек, мужчина 1993 года рождения. С ожогами кистей рук три процента пострадавший доставлен в хирургическое отделение Грачевской районной больницы, — указано в релизе ведомства.

Спасатели уточнили, что на место ЧП выехал начальник областного управления МЧС генерал-майор внутренней службы Александр Зенов. В настоящее время изучается вопрос о выделении защитных экранов для работы ствольщиков.

В среду утром стало известно, что в пяти километрах от села Таллы Грачевского района загорелась нефтяная скважина Таллинского месторождения — 2. По данным экстренных служб, газовый фонтан буровой скважины горит на площади 100 квадратных метров, высота горящего факела — 25 метров. Пламя пытаются погасить 50 человек и 14 единиц техники.

Видео: МЧС РФ

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