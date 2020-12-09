Более 250 машино-мест выставили на аукцион в Москве

Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Академика Виноградова, 5 Карта всех событий

В столице свыше 250 машино-мест выставили на торги, большая часть из них — на юго-западе города. Об этом сообщила пресс-служба Департамента по конкурентной политике Москвы.

Так, на продажу на городских торгах представлено 260 машино-мест площадью от 8,8 до 33 квадратных метров.

Купить объекты недвижимости можно будет с помощью различных форматов. Так, 174 объекта продаются без объявления цены, 84 — через публичное предложение, а еще два лота выставлены на продажу через открытый аукцион в электронной форме.

По словам руководителя департамента Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова, в городе за 10 месяцев этого года в аукционе приняли участие свыше 2,5 тысячи человек, а конкуренция составила семь человек на лот.

— Всего с начала 2020 года на торгах было реализовано 332 машино-места, — сказал Иван Щербаков.

На сегодняшний день больше всего машино-мест представлено на юго-западе столицы, из них 118 — в Теплом Стане по адресу улица Академика Виноградова, дом 5, сооружение 2, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Как городские субсидии помогают московскому бизнесу в условиях пандемии