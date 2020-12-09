Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 250 машино-мест выставили на аукцион в Москве
Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

Более 250 машино-мест выставили на аукцион в Москве

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица Академика Виноградова, 5Карта всех событий

В столице свыше 250 машино-мест выставили на торги, большая часть из них — на юго-западе города. Об этом сообщила пресс-служба Департамента по конкурентной политике Москвы.

Так, на продажу на городских торгах представлено 260 машино-мест площадью от 8,8 до 33 квадратных метров.

Купить объекты недвижимости можно будет с помощью различных форматов. Так, 174 объекта продаются без объявления цены, 84 — через публичное предложение, а еще два лота выставлены на продажу через открытый аукцион в электронной форме.

По словам руководителя департамента Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова, в городе за 10 месяцев этого года в аукционе приняли участие свыше 2,5 тысячи человек, а конкуренция составила семь человек на лот.

— Всего с начала 2020 года на торгах было реализовано 332 машино-места, — сказал Иван Щербаков.

На сегодняшний день больше всего машино-мест представлено на юго-западе столицы, из них 118 — в Теплом Стане по адресу улица Академика Виноградова, дом 5, сооружение 2, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Как городские субсидии помогают московскому бизнесу в условиях пандемии

автомобилиторгипарковка
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Артем Чубар
Артем Чубар

Онищенко — похититель Рождества

Валерий Газзаев
Валерий Газзаев

Футбол в России — больше, чем футбол

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Америка, за реваншизм ответишь

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Если благословите, то, конечно, умру

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Второй стал первым, Первый — вторым

Алиса Янина
Алиса Янина

Мой бывший не может забыть своих бывших

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Ищите не школу, а учителя

Все мнения
О проекте