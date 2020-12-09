Названы десять вакансий Москвы с самыми высокими зарплатами

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Сервис «Работа.ру» опубликовал топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий Москвы, которые появились за последний месяц.

Так, на первом месте оказалась вакансия Senior product development manager. За нее соискателям предлагают от 250 тысяч рублей в месяц. Зарплата врача анестезиолога-реаниматолога и Senior developer PHP в Москве составляет от 200 тысяч рублей.

Также среди вакансий можно найти предложение для семейной пары. За помощь по хозяйству супругам предлагают от 150 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, менеджеру по продажам недвижимости обещают платить от 150 тысяч рублей, как и няне-гувернантке. Такая же оплата ждет соискателя на должность менеджера по продажам b2b и программиста C++.

Также в рейтинге высокооплачиваемых находятся вакансии для водителей с личным грузовым автомобилем и менеджера по аренде и продаже коммерческой недвижимости. Им обещают платить от 120 тысяч рублей.

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