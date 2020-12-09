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Звезда сериала «Сваты» раскрыла подробности неудачного брака с Лавинским
Кадр из сериала «Сваты»

Звезда сериала «Сваты» раскрыла подробности неудачного брака с Лавинским

Захар Чайченко

Звезды

Российская актриса Татьяна Кравченко, известная публике по сериалу «Сваты», рассказала подробности неудачного брака с художником-постановщиком Школы-студии МХАТ Владимиром Лавинским. Будущая пара познакомилась во время учебы в университете. Артистка в те годы была очень зажатой и стеснительной, однако ее муж изменил самооценку своей супруге.

— Я сразу стала думать, что красотка. Он был очень обаятельный. Такой настоящий принц, — призналась артистка.

Лавинский частенько называл себя внуком поэта Владимира Маяковского, тем не менее, Кравченко не была уверена на 100 процентов, что эта информация могла быть правдой. Впрочем, артистка призналась, что отец Лавинского внешне был очень похож на Маяковского.

После того, как пара поженилась, Кравченко какое-то время жила со свекровью. Однако отношения супруги с матерью мужа были натянутыми. К тому же сам Лавинский оказался несемейным человеком, что отразилось на отсутствии детей у пары.

В эфире телепрограммы «Судьба человека» Кравченко также рассказала, как однажды сообщила мужу о своем «интересном» положении, однако он отправил ее на аборт.

Затем артистка перешла в Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова». Переход другой театр ознаменовался началом нового этапа в жизни Татьяны Кравченко. К слову, актриса призналась, что они расстались с Лавинским друзьями. Их брачные отношения продлились всего два года.

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