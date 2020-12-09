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СМИ: За могилой Марины Голуб ухаживают сотрудники кладбища
Марина Голуб погибла в ДТП в 2012 году / Фото: скриншот с You Tube канала «Телеканал культура»

СМИ: За могилой Марины Голуб ухаживают сотрудники кладбища

Анастасия Колоскова

Звезды

Сотрудники Троекуровского кладбища следят за могилой заслуженной артистки России Марины Голуб. Деньги на этого выделяют родственники погибшей в автокатастрофе актрисы.

Как утверждают работники кладбища, близкие бывают на могиле звезды не часто. Однако она всегда украшена цветами, которые регулярно приносят поклонники актрисы.

Могила скончавшейся на 56-м году жизни Марины Голуб находится рядом с могилами Андрея Панина и Игоря Кваши.

Надгробный памятник актрисы выполнен из белого гранита, что соответствует скромной натуре самой актрисы, отмечает ФАН. Вершину надгробья украшает фигурка голубя.

Ранее СМИ сообщали о мистический событиях, связанных с голубем.

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