«Пенсионер — не его роль»: пиар-директор Алибасова объяснил скандалы вокруг продюсера

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Пиар-директор продюсера группы «На-На» Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал, почему Бари Алибасов никогда не перестанет фигурировать в скандалах.

По его мнению, Алибасов — яркая личность и с молодых лет отличался неординарным поведением, еще со времен существования группы «Интеграл». Сегодняшние скандалы можно назвать «цветочками» по сравнению с выходками продюсера в советские годы.

— Нынешние герои, которые говорят, что они скандальны, — просто отдыхают. Раньше за поступки Алибасова его могли посадить в тюрьму. То, что он сейчас делает, — это вполне естественно. Он соответствует своему личностному наполнению. Если хотят, чтобы он был тихим пенсионером, — это не его роль. Он всегда будет в тренде, и вокруг него всегда будут скандалы, — пояснил пиар-директор.

Это заявление Горожанкин сделал в ответ на слова музыканта Владимира Политова о том, что скандалы вокруг продюсера плохо влияют на репутацию группы «На-На». Политов с его коллегами выразил желание дистанцироваться от сплетен, связанных с Алибасовым.

— Группа «На-На» не может отколоться от Бари Алибасова. Все у них в порядке. Они 30 лет существуют под его началом, и дальше все будет так же. Журналисты могли в делительном разговоре что-то исковеркать, — прокомментировал Горожанкин порталу Teleprogramma.pro.

Пиар директор заметил, что у Алибасова со своими музыкантами прекрасные отношения.

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