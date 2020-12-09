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Взрыв прогремел в здании автомойки в Володарске
Фото: vk.com / pndzr / Плохие Новости Дзержинск

Взрыв прогремел в здании автомойки в Володарске

Ростислав Зубков

Происшествия

В нижегородском Володарске в здании автомойки прогремел взрыв. Об этом пресс-служба ГУ МЧС по региону сообщила в среду, 9 декабря.

По данным ведомства, инцидент произошел в боксе автомойки на улице Больничной.

— В результате происшествия есть пострадавшие, количество уточняется, — указано в сообщении спасателей.

Они добавили, что конструкции здания не обрушились, однако оконные проемы оказались выбиты, также были повреждены двери.

На место ЧП прибыли 13 человек из личного состава МЧС и четыре единицы техники.

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