Взрыв прогремел в здании автомойки в Володарске
В нижегородском Володарске в здании автомойки прогремел взрыв. Об этом пресс-служба ГУ МЧС по региону сообщила в среду, 9 декабря.
По данным ведомства, инцидент произошел в боксе автомойки на улице Больничной.
— В результате происшествия есть пострадавшие, количество уточняется, — указано в сообщении спасателей.
Они добавили, что конструкции здания не обрушились, однако оконные проемы оказались выбиты, также были повреждены двери.
На место ЧП прибыли 13 человек из личного состава МЧС и четыре единицы техники.
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