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Малышева назвала три домашних растения, которые могут навредить человеку
Фото: youtube.com / Жить Здорово!

Малышева назвала три домашних растения, которые могут навредить человеку

Анастасия Колоскова

Здоровье

Известная телеведущая Елена Малышева назвала три растения, которые могут навредить человеку, если будут находиться дома или в офисе.

Среди них красавица диффенбахия, содержащая мощный аллерген оксалат кальция. Сок этого растения при попадании на слизистую способен вызвать отек гортани. Малышева отметила, что дети с легкостью могут попробовать растение на вкус.

Это же вещество содержится и в листьях популярной у россиян монстеры.

— Это ядовитое растение, оно может вызывать аллергические реакции, но еще оно ночью выделяет углекислый газ. Если у вас много таких растений, они выделяют безумное количество углекислого газа. Вот такая вот зловредная лиана, — пояснил эксперт передачи «Жить здорово».

К числу опасных домашних растений относится и антуриум. Выделяемые им вещества способны вызывать аллергические реакции вплоть до анафилактического шока, пояснила Малышева.

Врач добавила, что листья любых растений собирают пыль и загрязнения, а в грунте нередко развивается грибок. Поэтому почувствовать себя плохо в их присутствии может даже здоровый человек. Она порекомендовала обратить на это особенное внимание при выборе растений для детских садов и школ.

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