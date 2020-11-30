Малышева рассказала о способе профилактики COVID-19

Елена Малышева дала совет россиянам / Фото: youtube.com / Группа «Красная площадь»

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала сообщила, как минимизировать риск заражения COVID-19.

Она порекомендовала использовать сосательные таблетки и спреи для горла, которые содержат в составе хлорид цетилпиридиния.

— Если ты берешь и рассасываешь эту таблетку, как я сейчас сделала, как говорится, выходи, — рассказала медик.

В свою очередь, приглашенный эпидемиолог Александр Горелов отметил, что слюнная железа является одним из органов, где вирус активно размножается, а потому применение специальных средств с цетилпиридиния хлоридом может уничтожить коронавирус на шесть часов.

Также эксперт напомнил, что необходимо носить маску и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

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