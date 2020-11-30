Малышева рассказала о способе профилактики COVID-19
Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала сообщила, как минимизировать риск заражения COVID-19.
Она порекомендовала использовать сосательные таблетки и спреи для горла, которые содержат в составе хлорид цетилпиридиния.
— Если ты берешь и рассасываешь эту таблетку, как я сейчас сделала, как говорится, выходи, — рассказала медик.
В свою очередь, приглашенный эпидемиолог Александр Горелов отметил, что слюнная железа является одним из органов, где вирус активно размножается, а потому применение специальных средств с цетилпиридиния хлоридом может уничтожить коронавирус на шесть часов.
Также эксперт напомнил, что необходимо носить маску и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Врач назвала три вещи, которые человек должен сделать после перенесенного COVID-19