Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Малышева рассказала о способе профилактики COVID-19
Елена Малышева дала совет россиянам / Фото: youtube.com / Группа «Красная площадь»

Малышева рассказала о способе профилактики COVID-19

Юлия Курганова

Здоровье

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала сообщила, как минимизировать риск заражения COVID-19.

Она порекомендовала использовать сосательные таблетки и спреи для горла, которые содержат в составе хлорид цетилпиридиния.

— Если ты берешь и рассасываешь эту таблетку, как я сейчас сделала, как говорится, выходи, — рассказала медик.

В свою очередь, приглашенный эпидемиолог Александр Горелов отметил, что слюнная железа является одним из органов, где вирус активно размножается, а потому применение специальных средств с цетилпиридиния хлоридом может уничтожить коронавирус на шесть часов.

Также эксперт напомнил, что необходимо носить маску и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Врач назвала три вещи, которые человек должен сделать после перенесенного COVID-19

профилактика болезниЕлена Малышевакоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

И сделались гнойные раны на людях

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как Люк Бессон боролся с расизмом

Никита Миронов
Никита Миронов

Пока все не выпьем, спать не ляжем

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские бьют сильно, болит потом долго

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как «Сара» и «Таня» вскружили всем головы

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Контролируемая глупость Бориса Гребенщикова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Неочевидное знание

Все мнения
О проекте