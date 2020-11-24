Врач назвала три вещи, которые человек должен сделать после перенесенного COVID-19

Фото: youtube.com / Группа «Красная площадь»

Российский врач-кардиолог и телеведущая Елена Малышева объяснила, что делать пациентам, которые вылечились от коронавируса. Она напомнила, что половина заболевших переносит заболевание бессимптомно. По ее словам, надо сделать три вещи: проверить свертываемость крови, ферменты печени и делать дыхательную гимнастику.

— У подавляющего числа больных коронавирус пройдет легко, им ничего делать не надо. Но все-таки для каких-то людей, особенно с тяжелым течением болезни, нужно проверить здоровье. Тем, кто лежал в больницах, часто назначают антикоагулянты, препараты, разжижающие кровь. Важно, чтобы не было тромбов, — заявила Малышева.

Она отметила, что после выписки нужно проверить гемостаз, свертываемость крови. У людей, которые принимали препараты, а потом отказались от них, организм может ответить неадекватно, резко повысив активность свертываемости крови. Это может привести к тромбозам и осложнениям.

Если при выписке этого не сделали врачи, лучше сделать это в поликлинике по месту жительства. У пациентов, перенесших коронавирус, врачи наблюдают повышение ферментов печени. Это может быть следствием употребления препаратов во время лечения. Малышева порекомендовала проверить ферменты печени после выздоровления. Это покажет общий анализ крови.

— Не паникуйте, если показания высокие, печень — уникальный орган, она сама может восстановить себя. Еще одна рекомендация — заниматься дыхательной гимнастикой. В первую очередь коронавирус поражает легкие. Поэтому на этапе выписки нужно проходить дыхательную гимнастику. Дышать надо животом и надувать воздушные шарики, — отметила врач.

Малышева отметила, что необходимо пить витамин D в профилактических дозах.

Видео опубликовано на YouTube.

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