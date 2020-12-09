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Москвичи полностью погасили образовавшиеся весной в пандемию долги за ЖКУ
Фото: Авилов Александр / Агентство «Москва»

Москвичи полностью погасили образовавшиеся весной в пандемию долги за ЖКУ

Василиса Чернявская 

Город

Москвичи полностью погасили долги за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), которые образовались во время пандемии весной этого года, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

— Задолженность начала сокращаться сразу после отмены режима самоизоляции, на данный момент она полностью погашена, — отметил Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что в настоящее время ситуация с оплатой жилищно-коммунальных услуг в Москве находится под контролем.

— Жители своевременно получают платежные документы, наши специалисты всегда готовы онлайн или по телефону проконсультировать, как правильно внести оплату за ЖКУ, в том числе дистанционно, — сообщил заместитель мэра. ​

Глава Комплекса городского хозяйства поблагодарил москвичей за ответственное отношение к оплате жилищно-коммунальных услуг.

— Мы со своей стороны уделяем большое внимание высокому качеству услуг, которые предоставляются жителям в сфере жилищно-коммунального хозяйства, — отметил Петр Бирюков. — Главная задача — в домах москвичей всегда должны быть вода, тепло, электричество, и городские службы с ней достойно справляются.

Он подчеркнул, что все системы жизнеобеспечения мегаполиса работают слаженно и без сбоев, созданы необходимые резервы на случай возможных нештатных ситуаций.​

Читайте также: Сергей Собянин сохранил тарифы на услуги ЖКХ до конца июня 2021 года

долгуслуги ЖКУМосква
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