Столичные школьники разработают маршруты по памятным местам города

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В Москве стартовал ежегодный образовательный проект «Путь героя», который был организован Московским центром «Патриот. Спорт».

Старт проекта приурочили ко Дню Героев Отечества, который в России отмечают 9 декабря. В этом году «Путь героя» пройдет дистанционно.

Поучаствовать в проекте могут исследовательские группы, состоящие из учеников старше 14 лет. В команду образовательной организации входят два педагога и не менее 15 детей.

Школьникам предлагается выбрать известную личность — Героя Советского Союза, Героя России или Героя Труда, чья биография и жизненный путь станут темой исследования. После этого нужно заполнить заявку до 1 февраля 2021 года.

С февраля по апрель для участников организуют серию онлайн-семинаров, на которых ребята будут общаться с историками, специалистами в области краеведения, археологии, поисковой деятельности и туризма.

Кроме того, школьники создадут туристические маршруты по памятным местам, связанным с выбранными ими героями.

Авторов самых интересных работ наградят призами и сертификатами, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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