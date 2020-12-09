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Актер Барац из «Квартета И» рассказал, как их победил Зеленский
Фото: youtube.com /В гостях у Гордона

Актер Барац из «Квартета И» рассказал, как их победил Зеленский

Виктория Федотова

Звезды

Актер «Квартета И» Леонид Барац рассказал, как актеров победил тогда еще коллега Владимир Зеленский. Об этом он сообщил в интервью Дмитрию Гордону, который отметил, что Барац похож на Зеленского ростом, происхождением, чувством юмора.

— Лично я с ним не знаком. У нас была одна ситуация довольно веселая. Мы выходили с фильмом «Быстрее, чем кролики», а у Зеленского выходил фильм «Любовь в большом городе». Но перед этим у нас был фильм, которым мы заработали самую большую кассу. Мы приблизительно на одной дате стояли. Зеленский позвонил Славе Хайту и сказал: «Ребята, давайте разойдемся, уйдите с нашей даты». На что Слава сказал: «Знаете что, уйдите сами с нашей даты», — вспомнил Барац.

После премьеры фильмов «Квартет И» проиграл по кассовым сборам киноленте с участием нынешнего президента Украины.

— Мы провалились страшно, Зеленский победил нас в этом абсолютно, — с улыбкой рассказал артист.

Видео опубликовано на YouTube.

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юморактерВладимир Зеленский
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