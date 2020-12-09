Актер Барац из «Квартета И» рассказал, как их победил Зеленский

Фото: youtube.com /В гостях у Гордона

Актер «Квартета И» Леонид Барац рассказал, как актеров победил тогда еще коллега Владимир Зеленский. Об этом он сообщил в интервью Дмитрию Гордону, который отметил, что Барац похож на Зеленского ростом, происхождением, чувством юмора.

— Лично я с ним не знаком. У нас была одна ситуация довольно веселая. Мы выходили с фильмом «Быстрее, чем кролики», а у Зеленского выходил фильм «Любовь в большом городе». Но перед этим у нас был фильм, которым мы заработали самую большую кассу. Мы приблизительно на одной дате стояли. Зеленский позвонил Славе Хайту и сказал: «Ребята, давайте разойдемся, уйдите с нашей даты». На что Слава сказал: «Знаете что, уйдите сами с нашей даты», — вспомнил Барац.

После премьеры фильмов «Квартет И» проиграл по кассовым сборам киноленте с участием нынешнего президента Украины.

— Мы провалились страшно, Зеленский победил нас в этом абсолютно, — с улыбкой рассказал артист.

Видео опубликовано на YouTube.

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