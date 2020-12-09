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Москвичам на онлайн-фестивале расскажут, как раскрутить аккаунт в соцсетях
Фото: pixabay.com

Москвичам на онлайн-фестивале расскажут, как раскрутить аккаунт в соцсетях

Виктория Родимкина

Город

Участники онлайн-фестиваля «Технограда» узнают, как сделать популярным свой аккаунт в социальных сетях, а именно — как писать увлекательные тексты и правильно подбирать фотографии.

Онлайн-фестиваль «Монстры Сети. Как вывести контент на пик популярности» также расскажет, от чего зависит популярность поста в соцсетях и как заработать на своем аккаунте.

По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, соцсети на сегодняшний день стали глобальной площадкой для взаимодействия большого количества людей.

— Цель фестиваля — помочь активным пользователям и новичкам разобраться в последних трендах соцсетей, научиться безопасному поведению в онлайн-пространстве, — уточнил глава департамента.

Слушатели смогут поучаствовать на занятиях в двух секциях — «Контент и продвижение» и «Цифровая грамотность», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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