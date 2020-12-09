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Столичная пенсионерка лишилась девяти миллионов рублей после знакомства в Сети
Фото: Пресс-центр МВД России

Столичная пенсионерка лишилась девяти миллионов рублей после знакомства в Сети

Виктория Родимкина

Происшествия

Полиция в Москве задержала мужчину, которого подозревают в краже денег и драгоценностей у пожилой москвички на девять миллионов рублей. Об этом сообщает МВД Медиа со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк в среду, 9 декабря.

В полицию обратилась 70-летняя москвичка. Она сообщила, что мужчина, с которым она познакомилась на сайте знакомств, предположительно, похитил из ее квартиры 100 тысяч рублей и драгоценности. Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося.

Правоохранители обнаружили в квартире у женщины видеокамеру, спрятанную в мягкую игрушку. С ее помощью аферист наблюдал за потерпевшей и узнал, где она хранит ценные вещи и деньги.

— Подозреваемый ранее был известен в криминальных кругах по прозвищу Басмач. Чтобы скрыть свое прошлое, он использовал поддельные документы и представлялся чужим именем, — сказала Ирина Волк.

Она отметила, что мужчина задержан, у него дома была найдена часть похищенного у пенсионерки.

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