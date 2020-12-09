«Настоящий мужчина»: Анфиса Чехова показала подросшего сына
Российская телеведущая Анфиса Чехова продемонстрировала в собственном Instagram-аккаунте подросшего сына Соломона Баблишвили.
— Смотрите какой у меня Фрукт вымахал из маленького Абрикосика. Время не летит, а мчится, как бешеная лошадь! Еще вчера был кудрявый, пухлый, щербатый малыш, а теперь уже взрослый паренек, которому девочки в карманы любовные записки подкладывают, — поделилась Чехова со своими поклонниками.
Фанаты ведущей согласились со своим кумиром, а также отметили поразительное сходство сына со звездной мамой.
— Настоящий мужчина, а как на маму похож»; «Чудесный мальчик, Анфиса, вам очень повезло»; «Чем старше становится, тем больше на вас похож», — написали они.
Ранее Анфиса Чехова подвела итоги уходящего 2020 года, сказав о том, что это было время ее мечты.
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