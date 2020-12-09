Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Дочь Ларисы Гузеевой продемонстрировала последствия хирургической операции
Фото: youtube.com / СЕГОДНЯ

Дочь Ларисы Гузеевой продемонстрировала последствия хирургической операции

Захар Чайченко

Звезды

Дочь российской телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова продемонстрировала в своем Twitter-аккаунте последствия перенесенной хирургической операции. Дочь телезвезды выложила фото носа крупным планом и пожаловалась на то, что кровотечение не останавливается.

— У меня установлены две трубки в моем непрерывно кровоточащем носу, — написала Бухарова в публикации.

Тем не менее девушка не раскрыла причины, почему ей пришлось перенести операцию.

Ранее Ольга Бухарова стала героиней программы «Звезды сошлись». В эфире передачи девушка призналась, что у нее удалили опухоль, которая при исследовании оказалась неразвитым близнецом.

Читайте также: «Берегите своих»: Лариса Гузеева показала архивный снимок с невесткой

операциядочьЛариса Гузеева
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Армия, опасайся балерунов

Артем Чубар
Артем Чубар

Онищенко — похититель Рождества

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Америка, за реваншизм ответишь

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Если благословите, то, конечно, умру

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Второй стал первым, Первый — вторым

Алиса Янина
Алиса Янина

Мой бывший не может забыть своих бывших

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Ищите не школу, а учителя

Все мнения
О проекте