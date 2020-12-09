Дочь Ларисы Гузеевой продемонстрировала последствия хирургической операции
Дочь российской телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова продемонстрировала в своем Twitter-аккаунте последствия перенесенной хирургической операции. Дочь телезвезды выложила фото носа крупным планом и пожаловалась на то, что кровотечение не останавливается.
— У меня установлены две трубки в моем непрерывно кровоточащем носу, — написала Бухарова в публикации.
Тем не менее девушка не раскрыла причины, почему ей пришлось перенести операцию.
and i have two tubes up my constantly irritated bleeding nose pic.twitter.com/b8s3pGCGtd— Лёля (@newdecada) December 8, 2020
Ранее Ольга Бухарова стала героиней программы «Звезды сошлись». В эфире передачи девушка призналась, что у нее удалили опухоль, которая при исследовании оказалась неразвитым близнецом.
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