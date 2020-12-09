Станция «Аминьевская» будущего МЦД-4 откроется для пассажиров в 2021 году

Фото: АГН «Москва» / Пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Станцию «Аминьевская» будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) откроют для пассажиров в 2021 году. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы» в среду, 9 декабря.

Уточняется, что жители районов Раменки и Очаково-Матвеевское смогут добираться до Киевского вокзала всего за 15 минут. На сегодняшний день эти районы разделены железной дорогой. Тут построят подземный пешеходный переход.

Кроме того, сообщается, что пассажиры, которые приезжают из области и Новой Москвы, смогут делать пересадку с Аминьевской прямо на Большую кольцевую линию. Это будет первая комфортная пересадка с железной дороги на метро после въезда в город. Это создаст новые альтернативные маршруты для жителей, уточнили в дептрансе.

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