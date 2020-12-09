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Готовившего атаку на учебное заведение молодого человека задержали в Туле
Фото: АГН «Москва»

Готовившего атаку на учебное заведение молодого человека задержали в Туле

Ростислав Зубков

Происшествия

В Туле задержали 18-летнего молодого человека, он планировал напасть на учебное заведение. Об этом ФСБ РФ сообщила в среду, 9 декабря.

У парня при себе нашли обрез ружья, отмечают силовики.

— ФСБ РФ в городе Туле задержан местный житель 2002 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на учебное заведение. У него изъяты обрез охотничьего ружья и средства коммуникации, содержащие материалы об аналогичных преступлениях, — приводит РИА Новости заявление спецслужбы.

Тульские следователи завели уголовное дело о незаконном приобретении и хранении оружия. По факту планируемого нападения решается вопрос о дополнительной процессуальной квалификации действий задержанного.

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