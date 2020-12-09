Госдума разрешила бывшим президентам иметь право на пожизненное сенаторство

Фото: duma.mos.ru/Мосгордума

Госдума приняла закон о формировании Совета Федерации и праве экс-президента на пожизненное сенаторство. Соответствующее решение депутаты приняли в среду, 9 декабря, передает РИА Новости.

Согласно документу, в Совфед входят сенаторы — по два представителя от каждого региона России (от законодательного и исполнительного органов власти). При этом глава государства, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением их срока, может пожизненно стать членом СФ. Пожизненное назначение может быть предоставлено также еще семи сенаторам из 30 назначаемых лидером страны.

Статус сенатора бывший глава государства приобретает с момента подачи в Совфед заявления с необходимыми документами. Заявка подается единожды в течение трех месяцев со дня ухода с должности.

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