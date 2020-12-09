Фото: Официальный сайт Государственной думы России

В среду, 9 декабря, Госдума приняла закон о гарантиях неприкосновенности экс-президента России и его семьи. Соответствующее решение парламентарии приняли на пленарном заседании, передает РИА Новости.

Согласно документу, глава государства после своей отставки обладает неприкосновенностью, то есть не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу или личному досмотру. Более того, это право распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, используемый им транспорт, средства связи, а также принадлежащие ему документы, багаж и переписку.

Однако предлагается сделать так, чтобы Совет Федерации мог на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или другого тяжкого преступления лишить экс-президента неприкосновенности. Для этого должно быть соответствующее заключение Верховного и Конституционного суда.

Читайте также: Госдума разрешила бывшим президентам иметь право на пожизненное сенаторство