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Суд по делу «московского отравителя» перенесли на 18 декабря
Фото: depositphotos.com

Суд по делу «московского отравителя» перенесли на 18 декабря

Виктория Родимкина

Происшествия

Басманный суд Москвы отложил на 18 декабря рассмотрение дела Мурата Сабанова, который обвиняется в том, что подсыпал транквилизаторы в напитки гуляющих людей и обкрадывал их. Об этом сообщил пресс-секретарь суда Ирина Софинская в среду, 9 декабря.

— Рассмотрение отложено из-за неявки адвоката и недоставлении подсудимого, — цитирует Софинскую РИА Новости.

Ожидается, что суд во время заседания допросит потерпевших, свидетелей и приступит к исследованию доказательств.

Согласно данным следствия, Сабанов с мая 2019 года действовал в Басманном районе, предлагая людям напиток с веществами седативного действия. В результате потерпевшие теряли сознание или впадали в полусонное состояние, а подозреваемый похищал у них ценные вещи.

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