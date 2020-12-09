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Посольство РФ в Дании оценило арест обвиняемого в шпионаже россиянина
Фото: pixabay.com

Посольство РФ в Дании оценило арест обвиняемого в шпионаже россиянина

Ростислав Зубков

Внешняя политика

В Дании россиянина арестовали и обвинили в шпионаже. Об этом пишут местные СМИ, ссылаясь на прокуратуру.

По предварительным данным, проживавший в Дании гражданин РФ якобы передавал российской разведке информацию, в частности, о технологиях, связанных с энергетикой. Мужчину задержали, судебные власти уже предъявили ему обвинения, передает РИА Новости.

В посольстве РФ в Дании считают случившееся ошибкой.

— Рассчитываем на непредвзятый подход датского правосудия к рассмотрению указанного дела. Надеемся на оправдательный вердикт суда и освобождение нашего соотечественника, — приводит ТАСС заявление дипмиссии.

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