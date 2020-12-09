Посольство РФ в Дании оценило арест обвиняемого в шпионаже россиянина
В Дании россиянина арестовали и обвинили в шпионаже. Об этом пишут местные СМИ, ссылаясь на прокуратуру.
По предварительным данным, проживавший в Дании гражданин РФ якобы передавал российской разведке информацию, в частности, о технологиях, связанных с энергетикой. Мужчину задержали, судебные власти уже предъявили ему обвинения, передает РИА Новости.
В посольстве РФ в Дании считают случившееся ошибкой.
— Рассчитываем на непредвзятый подход датского правосудия к рассмотрению указанного дела. Надеемся на оправдательный вердикт суда и освобождение нашего соотечественника, — приводит ТАСС заявление дипмиссии.
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