Власти Турции подтвердили освобождение российских журналистов из-под стражи
Журналисты российского телеканала НТВ были освобождены из-под стражи. Данную информацию в понедельник, 7 декабря, подтвердило Управление коммуникаций при президенте Турции.
Отмечается, что журналисты были задержаны при попытке осмотреть военный объект без разрешения. Российская сторона сотрудничала с турецкими властями при решении вопроса об освобождении работников СМИ.
Власти Турции также напомнили о важности соблюдения законов страны иностранной прессой, сообщает Интерфакс.
Ранее пресс-служба НТВ сообщила, что в Турции были задержаны сотрудники программы «Центральное телевидение» Алексей Петрушко и Иван Малышкин. Они перестали выходить на связь. СМИ сообщили, что причиной задержания могло стать отсутствие у журналистов аккредитации. Кроме того, выдвигались версии, что их могли обвинить в шпионаже.
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