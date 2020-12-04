Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Дело о нарушении ПДД завели против водителя, который снес ворота храма в Москве
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Дело о нарушении ПДД завели против водителя, который снес ворота храма в Москве

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Малый Предтеченский переулок Карта всех событий

Столичная полиция завела уголовное дело в отношении москвича, который въехал в ворота церкви в Малом Предтеченском переулке. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что после задержания мужчину доставили в отдел полиции. Стало известно, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на 1,5 года.

Дело о нарушении ПДД завели против водителя, который снес ворота храма в МосквеФото: Пресс-служба Росгвардии по Москве

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии в Москве задержали водителя, который снес ворота храма.

Читайте также: Актера из сериала «Кухня» задержали за избиение участника «Дома-2» в центре Москвы

храмМоскваполиция
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Почему мы так кисло нынче живем

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Я подарю тебе Марсель

Никита Масленников
Никита Масленников

Только без паники: 90-х больше не случится

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Лучший способ борьбы с ковидом

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Верные сыны только одного Отечества

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будут ли на Марсе яблони цвести

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Место настоящего артиста — в подземном переходе

Все мнения
О проекте