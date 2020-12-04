Дело о нарушении ПДД завели против водителя, который снес ворота храма в Москве

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Малый Предтеченский переулок Карта всех событий

Столичная полиция завела уголовное дело в отношении москвича, который въехал в ворота церкви в Малом Предтеченском переулке. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что после задержания мужчину доставили в отдел полиции. Стало известно, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на 1,5 года.

Фото: Пресс-служба Росгвардии по Москве

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии в Москве задержали водителя, который снес ворота храма.

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