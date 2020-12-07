В Кремле прокомментировали задержание российских журналистов в Турции

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Кремле рассчитывают решить инцидент с задержанием российских журналистов в Турции с помощью диалога. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 7 декабря.

Он выразил надежду на то, что представителей российских СМИ скоро отпустят.

— Наши дипломаты находятся в контакте с турецкой стороной. Мы рассчитываем, что путем диалога удастся этот инцидент решить. Мы рассчитываем, надеемся, что уже в ближайшее время наши журналисты будут отпущены, — пояснил Песков.

Представитель Кремля отметил, что обстоятельства и причины задержания журналистов изучаются. Пресс-секретарь президента добавил, что будут приняты «все возможные меры для оказания помощи задержанным российским журналистам», передает РИА Новости.

Ранее пресс-служба НТВ сообщила, что в Турции были задержаны сотрудники программы «Центральное телевидение» Алексей Петрушко и Иван Малышкин. Они перестали выходить на связь. СМИ сообщили, что причиной задержания могло стать отсутствие у журналистов аккредитации. Кроме того, выдвигались версии, что их могли обвинить в шпионаже.

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