«Папина мощь чувствуется»: Шубская показала их с Овечкиным старшего сына

Фото: instagram.com/nastyashubskaya

Жена капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия Шубская выложила в Instagram-аккаунте видео, где их двухлетний сын бегает по украшенному к Новому году торговому центру.

Фото: instagram.com/nastyashubskaya

Ролик она опубликовала в разделе stories.

На одном из кадров Сережа увлеченно разглядывает искусственную елку.

— Пойдем игрушки выбирать? — поинтересовалась у сына Анастасия.

«Ничего себе кулачище»; «По затылку даже видно — папин»; «Даже так, папина мощь чувствуется», — отреагировали фолловеры Анастасии в комментариях.

Нужно отметить, что Шубская довольно часто радует подписчиков фото и видео их с Овечкиным семейной жизни.

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