«Папина мощь чувствуется»: Шубская показала их с Овечкиным старшего сына
Жена капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия Шубская выложила в Instagram-аккаунте видео, где их двухлетний сын бегает по украшенному к Новому году торговому центру.
Ролик она опубликовала в разделе stories.
На одном из кадров Сережа увлеченно разглядывает искусственную елку.
— Пойдем игрушки выбирать? — поинтересовалась у сына Анастасия.
«Ничего себе кулачище»; «По затылку даже видно — папин»; «Даже так, папина мощь чувствуется», — отреагировали фолловеры Анастасии в комментариях.
Нужно отметить, что Шубская довольно часто радует подписчиков фото и видео их с Овечкиным семейной жизни.
Читайте также: Шепелев показал, как отдыхает на Мальдивах с сыном и новой возлюбленной