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Необычное ощущение в шее и горле спасло австралийку от рака
Фото: flickr.com / Yale Rosen

Необычное ощущение в шее и горле спасло австралийку от рака

Анастасия Колоскова

В мире

Австралийка Рикки Стерн поделилась историей о том, как странный симптом позволил ей вовремя диагностировать рак.

По словам 22-летней девушки, в октябре 2018 года при пробуждении она почувствовала, что ее шея затекла, а в горле как будто застряло крошечное зернышко попкорна.

Она сразу отправилась в больницу, где сделала УЗИ.

Выяснилось, что между шеей и грудью Рикки образовалась опухоль размером с грейпфрут. Быстро прогрессирующая лимфома Ходжкина — был вердикт врачей.

Этот вид рака еще называют «тихим убийцей», так как он очень долго не вызывает настораживающих симптомов у человека.

Девушка успешно прошла курс химиотерапии, правда, ей пришлось на время распрощаться с бровями, ресницами и густой шевелюрой. Она также отметила, что лечение имело побочные эффекты в виде слабости, боли в костях и язвочек во рту.

Уже спустя месяц медики обрадовали Рикки, что она «свободна от рака», сообщает Daily Mail.

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