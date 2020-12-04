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Ученые заявили, что боль в спине может быть симптомом рака у мужчин
Фото: pixabay.com/ru

Ученые заявили, что боль в спине может быть симптомом рака у мужчин

Анастасия Колоскова

Общество

Длительная непроходящая боль в районе спины может оказаться симптомом прогрессирующего рака простаты.

Специалисты уточняют, что на ранних стадиях рак и распространенное возрастное увеличение простаты обладают похожими признаками. Но с ростом опухоли среди них появляется специфическая боль.

Онкологические заболевания предстательной железы нередко провоцируют вторичный рак костей, из-за которого боль в районе бедер и спины принимает постоянный и нарастающий характер. В итоге болезнь настолько ослабляет кости, что передвижение становится затруднительным.

На рак простаты могут указывать также затрудненное и частое мочеиспускание, а также кровь в моче, сообщает издание Express.

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