Ученые заявили, что боль в спине может быть симптомом рака у мужчин
Длительная непроходящая боль в районе спины может оказаться симптомом прогрессирующего рака простаты.
Специалисты уточняют, что на ранних стадиях рак и распространенное возрастное увеличение простаты обладают похожими признаками. Но с ростом опухоли среди них появляется специфическая боль.
Онкологические заболевания предстательной железы нередко провоцируют вторичный рак костей, из-за которого боль в районе бедер и спины принимает постоянный и нарастающий характер. В итоге болезнь настолько ослабляет кости, что передвижение становится затруднительным.
На рак простаты могут указывать также затрудненное и частое мочеиспускание, а также кровь в моче, сообщает издание Express.
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